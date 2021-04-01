Довибори у Раду: ОВК на Прикарпатті просить правоохоронців пояснити нардепам, що їм не можна на засідання

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Окружна виборча комісія № 87 в Івано-Франківській області, яка досі не встановила результати голосування на довиборах у парламент, ухвалила рішення про вилучення з приміщення представників кандидата від партії “За майбутнє” Олександра Шевченка, а також постановила звернутись до правоохоронців через присутність на засіданні народних депутатів. Про це інформує УНН з посиланням на постанову ОВК, що є у розпорядженні агентства.

Цитата:

“Після неодноразового попередження кандидату в народні депутати України Шевченку Олександру Леонідовичу та його довіреним особам та представникам в окружній виборчій комісії, щодо перешкоджання проведенню безпосереднього засідання ОВК з встановлення результатів виборів ... позбавити права бути присутнім на засіданні ОВК одномандатного виборчого округу № 87 Шевченка Олександра Леонідовича та його довіреним особам та представникам”, — йдеться в тексті постанови.

ОВК також постановила звернутись до правоохоронних органів “з проханням роз’яснення народним депутатам України про неможливість бути присутнім на засіданні ОВК з встановлення результатів виборів на одномандатному виборчому окрузі № 87 без дозволу ОВК”.

Деталі

Інформацію про видворення також підтвердив УНН, координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Івано-Франківській області Іван Маруняк.

“Такий факт був. Вилучили кандидата з засідання”, — сказав Маруняк.

Він зазначив водночас, що під час ухвалення відповідного рішення 31 березня було озвучено, що воно стосується всіх присутніх на засіданні осіб від всіх суб’єктів, окрім ЗМІ.

“Скажімо так, текст суттєво відрізнявся від того, що було озвучено під час прийняття рішення. Проте працівники поліції чомусь керувалися тим, що було озвучено, а не тим, що зазначено у постанові при намаганні перешкодити мені потрапити на засідання ОВК”, — додав спостерігач.

Контекст

Раніше про рішення ОВК повідомили у партії “Слуга народу”. За даними партії, рішення було ухвалено після спроб кандидата Шевченка "перешкоджання підрахунку голосів". При цьому там підтвердили інформацію про "присутніх на засіданні народних депутатів". Також у "слуг" заявляли про "підкуп та підробку бюлетенів" на окрузі.

За даними політсили, ОВК оголосила перерву до 11 години 1 квітня.

Що було раніше

Раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.

Після того, як підрахунок голосів "застряг" на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію у 87-му виборчому окрузі.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

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