Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье просит правоохранителей объяснить нардепам, что им нельзя на заседание

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия № 87 в Ивано-Франковской области, до сих пор не установившая результаты голосования на довыборах в парламент, приняла решение об изъятии из помещения представителей кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко, а также постановила обратиться к правоохранителям из-за присутствия на заседании народных депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление ОИК, имеющееся в распоряжении агентства.

Цитата:

"После неоднократного предупреждения кандидату в народные депутаты Украины Шевченко Александру Леонидовичу и его доверенным лицам и представителям в окружной избирательной комиссии, относительно препятствования проведению непосредственного заседания ОИК по установлению результатов выборов... лишить права присутствовать на заседании ОИК одномандатного избирательного округа № 87 Шевченко Александра Леонидовича и его доверенных лиц и представителей", - говорится в тексте постановления.

ОИК также постановила обратиться в правоохранительные органы "с просьбой разъяснения народным депутатам Украины о невозможности присутствовать на заседании ОИК по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 87 без разрешения ОИК".

Детали

Информацию о выдворении также подтвердил УНН, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Ивано-Франковской области Иван Маруняк.

"Такой факт был. Изъяли кандидата с заседания", - сказал Маруняк.

Он отметил вместе с тем, что во время принятия соответствующего решения 31 марта была озвучено, что оно касается всех присутствующих на заседании лиц от всех субъектов, кроме СМИ.

"Скажем так, текст существенно отличался от того, что было озвучено во время принятия решения. Однако сотрудники полиции почему-то руководствовались тем, что было озвучено, а не тем, что указано в постановлении при попытке помешать мне попасть на заседание ОИК", - добавил наблюдатель.

Контекст

Ранее о решении ОИК сообщили в партии "Слуга народа". По данным партии, решение было принято после попыток кандидата Шевченко "препятствования подсчету голосов". При этом там подтвердили информацию о "присутствующих на заседании народных депутатах". Также у "слуг" заявляли о "подкупе и подделке бюллетеней" на округе.

По данным политсилы, ОИК объявила перерыв до 11 часов 1 апреля.

Что было ранее

Ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

После того, как подсчет голосов "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию в 87-м избирательном округе.

Так, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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