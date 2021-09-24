Довибори до Ради замість Колихаєва і Скічка: ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів, один - від "слуг"

Деталі

Йдеться про реєстрацію кандидатів:



в ОВО № 184 (Херсонська область) – Сергія Козиря (голови Херсонської ОДА) від політичної партії "Слуга Народу";



в ОВО № 197 (Черкаська область) – Віталія Войцехівського (1972 р.н.) (самовисування);



в ОВО № 197 (Черкаська область) - Владислава Голуба (самовисування).



Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидата в народні депутати Вячеслава Азарова від політичної партії "Союз анархістів України" в ОВО № 184. Підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Раніше ЦВК вже зареєструвала 27 кандидатів у народні депутати України: в ОВО № 184 – 11; в ОВО № 197 – 16.

Також ЦВК затвердила єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії ОВО № 197 для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України.

Додамо

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях у квітні. З 1 до 30 вересня включно відбувається подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати.

Обрані у 2019 році у двох округах в цих областях нардепи Ігор Колихаєв та Олександр Скічко склали мандат. Колихаєва було обрано мером Херсона на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначено головою Черкаської ОДА.