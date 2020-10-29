Довибори до Ради: ЦВК прийняла з округу протокол з мокрою печаткою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія у четвер, 29 жовтня, прийняла протокол з мокрою печаткою щодо підсумків голосування на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня від окружної виборчої комісії ОВО № 208 на Чернігівщині, де балотувався колишній нардеп Олег Ляшко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"29 жовтня ЦВК в режимі засідання прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідолменні.
Відомості зазначеного протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО № 208, відзвітувавши про роботу комісії з організації проміжних виборів народного депутата України в зазначеному окрузі.
Додамо, за даними ІАС "Вибори народних депутатів України", в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) опрацьовано 100% дільничних протоколів. Згідно з результатами їх опрацювання, перемогу на окрузі здобув Анатолій Гунько від "Слуги народу" з 34,10% (21 245) голосів. Олег Ляшко від РПЛ набрав 31,78% (19 799) голосів.