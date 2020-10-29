Довыборы в Раду: ЦИК приняла с округа протокол с мокрой печатью

"29 октября ЦИК в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Сведения указанного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОИО № 208, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе.

Добавим, по данным ИАС "Выборы народных депутатов Украины", в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) обработано 100% участковых протоколов. Согласно результатам их обработки, победу на округе одержал Анатолий Гунько от "Слуги народа" с 34,10% (21 245) голосов. Олег Ляшко от РПЛ набрал 31,78% (19 799) голосов.