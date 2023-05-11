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Довгожитель з Бирлівки: пайовик МХП відсвяткував 101 день народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Компанія МХП привітала з днем народження свого почесного пайовика Івана Мойсейовича Янчука із села Бирлівка, якому 10 травня виповнився 101 рік. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Зернопродукт МХП", передає УНН

Деталі

Директор ВП Бершадь “Зернопродукт МХП” Олексій Суховітрук особисто завітав на уродини почесного пайовика. Вшанував його подарунками, побажав міцного здоров’я та мирного неба.

Цитата

“Іван Мойсейович каже, не знає, де стільки літ взялося, бо в душі ще відчуває себе парубком. І з люттю пішов би захищати Батьківщину, бо ж досвід має, та здоров’я інколи підводить. Боляче переживає сьогодення дідусь. Важко вірить у страшну війну. Розповідає, що кожного дня молить Бога про захист бійців та швидку Перемогу”, - йдеться у повідомленні.

Додамо

Янчук Іван Мойсеєвич народився у звичайній селянській родині. Закінчивши 5 класів місцевої школи, одразу пішов працювати в колгосп. У 20 років одружився на односельчанці. Однак потім почалася Друга світова війна, і чоловіка мобілізували. Іван Мойсеєвич воював у складі 4-го українського фронту, брав участь у боях під Яссами. Був поранений у руку та ногу. Має чимало нагород та орденів, серед них: медаль «За бойові заслуги» та «За перемогу над Німеччиною». Після перемоги, чоловік повернувся додому і знову пішов працювати в колгосп. Нині - на заслуженому відпочинку.

Нагадаємо

Раніше Філія “Перспектив” ПрАТ “Зернопродукт МХП” підготувала подарункові продуктові набори для пайовиків на знак подяки за партнерство. 

Також в лютому стартувала щорічна акція “Посій насіння з МХП”, в рамках якої цьогоріч компанія планує роздати набори насіння понад 155 тисячам домогосподарств, а це – на 40 тисяч більше, ніж попереднього року.

Довідка

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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