Долгожитель из Бырловки: пайщик МХП отпраздновал 101 день рождения

Детали

Директор ОП Бершадь “Зернопродукт МХП” Алексей Суховитрук лично посетил день рождения почетного пайщика. Почтил его подарками, пожелал крепкого здоровья и мирного неба.

Цитата

“Иван Моисеевич говорит, не знает, где столько лет взялось, потому что в душе еще чувствует себя парнем. И с яростью пошел бы защищать Родину, ведь опыт имеет, но здоровье иногда подводит. Больно переживает настоящее время дедушка. Тяжело верит в страшную войну. Рассказывает, что каждый день молит Бога о защите бойцов и скорой Победе”, - говорится в сообщении.

Добавим

Янчук Иван Моисеевич родился в обычной селянской семье. Окончив 5 классов местной школы, сразу пошел работать в колхоз. В 20 лет женился на односельчанке. Однако потом началась Вторая мировая война, и мужчину мобилизовали. Иван Моисеевич воевал в составе 4-го украинского фронта, участвовал в боях под Яссами. Был ранен в руку и ногу. Имеет немало наград и орденов, среди них: медаль «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После победы, мужчина вернулся домой и снова пошел работать в колхоз. Сейчас - на заслуженном отдыхе.

Напомним

Ранее Филиал “Перспектив” ЧАО “Зернопродукт МХП” подготовил подарочные продуктовые наборы для пайщиков в знак благодарности за партнерство.

Также в феврале стартовала ежегодная акция “Посей семена с МХП”, в рамках которой в этом году компания планирует раздать наборы семян более 155 тысячам домохозяйств, а это – на 40 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.