У МХП підготували подарунки для пайовиків на знак подяки за партнерство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Філія “Перспектив” ПрАТ “Зернопродукт МХП” підготували подарункові продуктові набори для пайовиків на знак подяки за партнерство. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.
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“У теперішній час чи не найвагомішим аргументом будь-якої співпраці однозначно є довіра. Дуже важливо виконувати свої зобов’язання, незважаючи ні на що. І наші пайовики, які залишаються із нами вже багато років, добре це знають, за що ми їм щиро вдячні”, - зазначив директор підприємства Іван Бота.
Деталі
Філія “Перспектив” не тільки надійний партнер для своїх орендодавців, вона також дбає про добробут громад, де присутні потужності підприємства. Це і фінансова підтримка місцевих закладів освіти, медичних та культурних установ, і допомога малому підприємництву у регіоні. В МХП зазначають - соціальний напрямок є одним з найголовніших в роботі компанії.
“У роботі наших підприємств одним із головних є соціальний напрямок. Він включає і розвиток громад, і адресну роботу з пайовиками, у регіонах де присутні наші виробничі потужності. Коли до нас звертаються, ми завжди йдемо на зустріч і намагаємось допомогти у вирішенні нагальних питань. Ми працюємо прозоро, тому всі виплати здійснюємо офіційно, сплачуємо податки та збори, щоб наша держава мала можливість виплачувати пенсії, заробітні плати лікарям і учителям, розвивати громади та утримувати армію”, - відзначив директор Західного хабу (філія “Перспектив” ПрАТ “Зернопродукт МХП”, ТОВ “Захід-Агро МХП”, філія “Рідний край” ПрАТ “Зернопродукт МХП” та ТОВ “МХП-Баффало”) Віктор Корягін.
Нагадаємо
У березні МХП запустила проєкт “Соціальний магазин” для пайовиків підприємства “МХП-Агрокряж”.
Довідка
МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.