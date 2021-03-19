Досвід швидкого набуття членства Литви в НАТО є цінним для України - Таран

Цитата:

“Ми особливо цінуємо роль Литовської Республіки, як члена Північноатлантичного Альянсу і давнього та послідовного друга України, в підтримці українських багатосторонніх ініціатив та процесу її євроатлантичної інтеграції. Крім того, нас об’єднує схожість стратегічних викликів в оборонній сфері, які постають перед нашими країнами. Багато у чому досвід швидкого руху Литви до набуття членства у НАТО є для нас цінним і прикладним”, — зазначив Таран.

Деталі

Так, на думку Міністра оборони, у 2019-2021 роках в питаннях воєнно-політичного співробітництва між Україною та Литовською Республікою продовжувала чітко простежуватися тенденція поглиблення двостороннього партнерства.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас своєю чергою підкреслив важливість діяльності іноземних радників.

“Із нашого досвіду, багато в чому Литва своїм якнайшвидшим входженням до НАТО завдячує саме максимальній інтеграції іноземних радників до процесів розробки та прийняття рішень з найбільш принципових питань. Складовою цього процесу є призначення на найбільш важливі позиції в секторі оборони осіб, які пройшли відповідне професійне навчання в західних військових освітніх закладах”, - сказав він.

Повідомляється також, що Таран детально поінформував литовського колегу про ситуацію в районі Операції Об’єднаних Сил. Також, очільник оборонного відомства України висловив глибоку вдячність за міжнародно-технічну і консультативно-дорадчу підтримку ЗС України.

Наприкінці зустрічі Арвідас Анушаускас запросив Андрія Тарана відвідати з візитом Литовську Республіку цього року.

У свою чергу, Міністр оборони України запросив литовського колегу взяти участь у святкових заходах із відзначення 30-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2021 року.

Довідково

З 18 березня в Україні з робочим візитом перебуває президент Литви Гітанас Науседа. Напередодні він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а сьогодні виступив у Верховній Раді України.