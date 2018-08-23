“Доступні ліки” на Луганщині відпускає кожна друга аптека
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У програмі “Доступні ліки” на Луганщині беруть участь понад 160 аптек. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Луганській ОДА.
“В урядовій програмі „Доступні ліки“ в Луганській області задіяні 163 аптеки”, — розповіли в облдержадміністрації.
“Вказана кількість аптек є достатньою для забезпечення населення ліками”, — додали в ОДА.
При цьому майже за півтора року дії програми, кількість аптек, що відпускають “Доступні ліки”, зросла на 5,8%.
"У квітні 2017 року їх (аптек — ред.) було 154″, — підкреслили в облдержадміністрації.
Всього на території Луганської області діє 374 аптеки.
"Тобто у вищезазначеній програмі (“Доступні ліки” — ред.) бере участь кожна друга аптека“, — розповіли в ОДА.
Як писав УНН, депутати хочуть закрити сотні аптек по Україні і позбавити підприємців права розвивати мережевий аптечний бізнес. Такі ініціативи містить у собі нещодавно зареєстрований законопроект під №8591.
Зауважимо, що сьогодні роботу програми “Доступні ліки” забезпечують понад 8 тис. аптек по всій країні.
Експерти ж попереджають, що наміри законодавців штучно переформатувати аптечний ринок шляхом заборон та обмежень ставлять під загрозу існування урядової програми в цілому.