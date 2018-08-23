"Доступные лекарства" в Луганской областе отпускает каждая вторая аптека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В программе "Доступные лекарства" в Луганской области принимают участие более 160 аптек. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Луганской ОГА.
“В правительственной программе „Доступные лекарства“ в Луганской области задействованы 163 аптеки”, — рассказали в облгосадминистрации.
“Указанное количество аптек является достаточным для обеспечения населения лекарствами”, — добавили в ОГА.
При этом почти за полтора года действия программы, количество аптек, которые отпускают “Доступные лекарства”, выросла на 5,8%.
“В апреле 2017 года их (аптек — ред.) было 154”, — подчеркнули в облгосадминистрации.
Всего на территории Луганской области действует 374 аптеки.
“То есть в вышеупомянутой программе (”Доступные лекарства“ - ред.) принимает участие каждая вторая аптека”, — рассказали в ОГА.
Как писал УНН, депутаты хотят закрыть сотни аптек по Украине и лишить предпринимателей права развивать сетевой аптечный бизнес. Такие инициативы включает в себя недавно зарегистрированный законопроект №8591.
Заметим, что сегодня работу программы “Доступные лекарства” обеспечивают более 8 тыс. аптек по всей стране.
Эксперты же предупреждают, что намерения законодателей искусственно переформатировать аптечный рынок путем запретов и ограничений ставят под угрозу существование правительственной программы в целом.