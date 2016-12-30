Дострокові парламентські вибори у 2017 році теоретично можливі, але малоймовірні — політолог

“Теоретично вони (дострокові парламентські вибори у 2017 році — ред.) можливі, практично — малоймовірні”, — заявив В.Фесенко.

Політолог зазначив, що вже другий рік всі чекають позачергових виборів до ВРУ, однак для їх проведення немає прямих юридичних підстав.

“Якщо немає підстав, то навіщо їх проводити? А просто так у нас парламент розпустити неможна”, — сказав В.Фесенко.

Крім того, на його думку, в проведенні дочасних парламентських виборів не зацікавлені багато впливових політичних суб’єктів.

“Почнемо з Президента, лише Президент може оголосити дочасні вибори у ВРУ, якщо для цього є підстави, навіть якщо вони виникнуть, але поки не виникало... Проти дочасних парламентських виборів і наші міжнародні партнери, вони вважають, що будь-які дочасні вибори пригальмують процес реформ і занадто ускладнять внутрішню ситуацію як політичну, так і соціально-економічну, дестабілізують її”, — сказав політичний експерт.

Також, за його словами, проти перевиборів до Ради з різних причин й більшість парламентських сил.

При цьому, на думку В.Фесенка, коаліції парламентських фракцій вдасться домовлятися щодо голосувань за законопроекти у 2017 році.

“Зараз всього дві фракції у коаліції, плюс ще деякі поза фракційні депутати, які теж входять персонально у коаліцію. Нібито мало, але коаліція з двох (фракцій — ред.) більш стабільна”, — сказав він, додавши, що БПП і НФ, які входять до коаліції об’єднує інстинкт самозбереження.

“Я думаю, що БПП, НФ, і Президент, і Уряд по відношенню до теми дочасних парламентських виборів виходять з дуже простої ситуації — за народним прислів’ям: не дочекаєтесь”, — резюмував політолог.