Досрочные парламентские выборы в 2017 году теоретически возможны, но маловероятны - политолог

"Теоретически они (досрочные парламентские выборы в 2017 году - ред.) возможны, практически - маловероятно", - заявил В.Фесенко.

Политолог отметил, что уже второй год все ждут внеочередных выборов в ВРУ, однако для их проведения нет прямых юридических оснований.

"Если нет оснований, то зачем их проводить? А просто так у нас парламент распустить нельзя", - сказал В.Фесенко.

Кроме того, по его мнению, в проведении досрочных парламентских выборов не заинтересованы многие влиятельные политические субъекты.

"Начнем с Президента, только Президент может объявить досрочные выборы в ВРУ, если для этого есть основания, даже если они возникнут, но пока не возникало... Против досрочных парламентских выборов и наши международные партнеры считают, что любые досрочные выборы притормозят процесс реформ и слишком усложнят внутреннюю ситуацию как политическую, так и социально-экономическую, дестабилизируют ее", - сказал политический эксперт.

Также, по его словам, против перевыборов в Раду по разным причинам и большинство парламентских сил.

При этом, по мнению В.Фесенко, коалиции парламентских фракций удастся договариваться относительно голосований по законопроектам в 2017 году.

"Сейчас всего две фракции в коалиции, плюс еще некоторые вне фракционные депутаты, которые тоже входят персонально в коалицию. Якобы мало, но коалиция из двух (фракций - ред.) более стабильная", - сказал он, добавив, что БПП и НФ, которые входят в коалицию объединяет инстинкт самосохранения.

"Я думаю, что БПП, НФ, и Президент, и Правительство по отношению к теме досрочных парламентских выборов исходят из очень простой ситуации - по народной пословице: Не дождетесь", - резюмировал политолог.