"Достатньо напружений період": Степанов каже, у лікарнях понад 47 тис. COVID-хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні у лікарнях на сьогодні перебувають понад 47 тисяч хворих на COVID-19. При цьому є понад 67 тис. ліжок з киснем, й збільшувати кількість далі просто немає куди. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“У нас зараз достатньо напружений період. У наших лікарнях перебуває більше 47 тисяч хворих на COVID-19. Ми збільшили вже кількість ліжок та потужності нашої медичної системи до неймовірних цифр. У нас в країні кількість ліжок з киснем складає більше 67 тисяч, й це ми вже дійшли до певної межі й збільшувати далі просто немає куди. Тому що інші хвороби не робили канікул”, — розповів Степанов.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,769 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 квітня, — 13,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник летальних випадків за добу — 430.
Степанов повідомив, що в Україні загальна заповненість ліжок з киснем становить біля 58%. Найбільш напружена ситуація - у місті Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.