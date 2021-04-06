"Достатньо напружений період": Степанов каже, у лікарнях понад 47 тис. COVID-хворих

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“У нас зараз достатньо напружений період. У наших лікарнях перебуває більше 47 тисяч хворих на COVID-19. Ми збільшили вже кількість ліжок та потужності нашої медичної системи до неймовірних цифр. У нас в країні кількість ліжок з киснем складає більше 67 тисяч, й це ми вже дійшли до певної межі й збільшувати далі просто немає куди. Тому що інші хвороби не робили канікул”, — розповів Степанов.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,769 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 квітня, — 13,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник летальних випадків за добу — 430.

Степанов повідомив, що в Україні загальна заповненість ліжок з киснем становить біля 58%. Найбільш напружена ситуація - у місті Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.



