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"Достаточно напряженный период": Степанов говорит, в больницах более 47 тыс. COVID-больных

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине в больницах на сегодняшний день находятся более 47 тысяч больных COVID-19. При этом есть более 67 тыс. коек с кислородом, и увеличивать количество дальше просто некуда. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас сейчас достаточно напряженный период. В наших больницах находится более 47 тысяч больных COVID-19. Мы увеличили уже количество коек и мощности нашей медицинской системы до невероятных цифр. У нас в стране количество коек с кислородом составляет более 67 тысяч, и это мы уже дошли до определенного предела и увеличивать дальше просто некуда. Потому что другие болезни не делали каникул", - рассказал Степанов.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,769 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.

Степанов сообщил, что в Украине общая заполненность коек с кислородом составляет около 58%. Наиболее напряженная ситуация - в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

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