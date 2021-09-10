Дослідження пов'язало занадто багато вільного часу з погіршенням самопочуття

Дослідження показують, що є "золота середина", і суб'єктивне самопочуття погіршується приблизно через п'ять годин.

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"Золота середина - помірна кількість вільного часу", - сказала співавтор дослідження з Пенсільванського університету, доктор Марісса Шаріф.

"Ми виявили, що занадто багато часу було пов'язано з більш низьким суб'єктивним самопочуттям через відсутність почуття продуктивності і цілі", - додала дослідниця.

Деталі

У своїй статті в Journal of Personality and Social Psychology Шаріф і її колеги розповіли, як вони проаналізували результати двох великомасштабних опитувань, у яких брало участь в цілому понад 35 тисяч учасників.

Одним з них було опитування про використання часу в США, яке проводилося в період з 2012 по 2013 рік і у якому учасників запитували, що вони робили за останні 24 години.

Так команда виявила, що, хоча суб'єктивне самопочуття покращувалося зі збільшенням кількості вільного часу приблизно до двох годин, воно почало падати, коли кількість вільного часу перевищувала п'ять годин.

За підсумками команда також повідомила, що американське дослідження використання часу показало, що має значення те, як люди проводять свій вільний час.

У підсумку своєї роботи дослідники вказали, що людям, які відчувають, що у них занадто мало вільного часу, не слід відмовлятися від усіх своїх обов'язків, а замість цього спробувати знайти пару годин для дозвілля в день. Тим часом тим, у кого є "порожні дні", слід спробувати витрачати свій час з метою, будь-то спілкування з іншими або робота над чимось продуктивним.

Професор економіки і поведінкових наук з Ворицького університету Ендрю Освальд, який не брав участі в дослідженні, вітав його. "Це цінне дослідження, тому що воно надає всілякі статистичні докази для дуже інтуїтивної ідеї: людям подобається мати вільний час - для дозвілля, домашніх справ, хобі і т.д. - протягом дня, але не дуже багато", - сказав він.

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