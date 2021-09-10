Исследование связывает слишком много свободного времени с ухудшением самочувствия

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Исследователи обнаружили, что, хотя уровень субъективного самочувствия сначала повышается по мере увеличения количества свободного времени, эта тенденция не обязательно сохраняется, когда свободного времени очень много, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.