Исследование связывает слишком много свободного времени с ухудшением самочувствия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Исследователи обнаружили, что, хотя уровень субъективного самочувствия сначала повышается по мере увеличения количества свободного времени, эта тенденция не обязательно сохраняется, когда свободного времени очень много, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Исследование показывает, что есть “золотая середина”, и субъективное самочувствие ухудшается примерно через пять часов.
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“Золотая середина — умеренное количество свободного времени”, — сказала соавтор исследования из Пенсильванского университета, доктор Марисса Шариф.
“Мы обнаружили, что слишком много времени было связано с более низким субъективным самочувствием из-за отсутствия чувства производительности и цели”, — добавила исследовательница.
Детали
В своей статье в Journal of Personality and Social Psychology Шариф и его коллеги рассказали, как они проанализировали результаты двух крупномасштабных опросов, в которых участвовало в общей сложности более 35 тыс. участников.
Одним из них был опрос об использовании времени в США, который проводился в период с 2012 по 2013 год и в котором участников спрашивали, что они делали за последние 24 часа.
Так команда обнаружила, что, хотя субъективное самочувствие улучшалось с увеличением количества свободного времени примерно до двух часов, оно начало падать, когда количество свободного времени превышало пять часов.
По итогам команда также сообщила, что американское исследование использования времени показало, что имеет значение то, как люди проводят свое свободное время.
В итоге своей работы исследователи указали, что людям, которые чувствуют, что у них слишком мало свободного времени, не следует отказываться от всех своих обязанностей, а вместо этого попытаться найти пару часов для досуга в день. Между тем тем, у кого есть “пустые дни”, следует попробовать тратить свое время с целью, будь то общение с другими или занятие чем-то продуктивным.
Профессор экономики и поведенческих наук Уорикского университета Эндрю Освальд, который не участвовал в исследовании, приветствовал его. “Это ценное исследование, так как оно предоставляет всевозможные статистические доказательства для очень интуитивной идеи: людям нравится иметь свободное время — для досуга, домашних дел, хобби и т.д. — в течение дня, но не очень много”, — сказал он.
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