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Дослідження показали, чим були забруднені води Дніпра у липні

Дослідження показали, чим були забруднені води Дніпра у липні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У липні кисневий режим річки Дніпро був задовільний, води були забруднені сполуками азоту, цинку та хрому. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського ДСНС України.

"Якість води у Дніпрі визначалась за гідрохімічними показниками. У липні було відібрано 18 проб води, в яких визначалось до 40 хімічних речовин. За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний. Води Дніпра були забруднені сполуками азоту нітритного на рівні 1-3 ГДК, сполуками цинку – 1-4 ГДК, мангану – 1-6 ГДК, міді – 2-6 ГДК, хрому шестивалентного – 3-20 ГДК. Вміст фенолів був на рівні ГДК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концентрації азоту амонійного, заліза загального, нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищували відповідні нормативи.

"У порівнянні з липнем 2019 р. у воді р. Дніпро в районі Києва збільшився вміст сполук міді та хрому шестивалентного; концентрації азоту амонійного, азоту нітритного та фенолів зменшилися. Радіаційний стан на території Києва був стабільним", - додали в повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні через постійне недофінансування у 2020 році не передбачено проведення робіт із очищення водойм.

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