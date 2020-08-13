Дослідження показали, чим були забруднені води Дніпра у липні

"Якість води у Дніпрі визначалась за гідрохімічними показниками. У липні було відібрано 18 проб води, в яких визначалось до 40 хімічних речовин. За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний. Води Дніпра були забруднені сполуками азоту нітритного на рівні 1-3 ГДК, сполуками цинку – 1-4 ГДК, мангану – 1-6 ГДК, міді – 2-6 ГДК, хрому шестивалентного – 3-20 ГДК. Вміст фенолів був на рівні ГДК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концентрації азоту амонійного, заліза загального, нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищували відповідні нормативи.



"У порівнянні з липнем 2019 р. у воді р. Дніпро в районі Києва збільшився вміст сполук міді та хрому шестивалентного; концентрації азоту амонійного, азоту нітритного та фенолів зменшилися. Радіаційний стан на території Києва був стабільним", - додали в повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні через постійне недофінансування у 2020 році не передбачено проведення робіт із очищення водойм.