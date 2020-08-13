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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71363 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 98294 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105441 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125293 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100727 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101628 просмотра

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Исследования показали, чем были загрязнены воды Днепра в июле

Исследования показали, чем были загрязнены воды Днепра в июле

Киев  •  УНН

 • 71490 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В июле кислородный режим реки Днепр был удовлетворительным, воды были загрязнены соединениями азота, цинка и хрома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ГСЧС Украины.

"Качество воды в Днепре определялась по гидрохимическим показателям. В июле было отобрано 18 проб воды, в которых определялось до 40 химических веществ. По данным наблюдений кислородный режим реки был удовлетворительным. Воды Днепра были загрязнены соединениями азота нитритного на уровне 1-3 ПДК, соединениями цинка - 1-4 ПДК, марганца - 1-6 ПДК, меди - 2-6 ПДК, хрома шестивалентного - 3-20 ПДК. Содержание фенолов был на уровне ПДК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концентрации азота аммонийного, железа общего, нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) не превышали соответствующие нормативы.

"По сравнению с июлем 2019 года в воде р. Днепр в районе Киева увеличилось содержание соединений меди и хрома шестивалентного; концентрации азота аммонийного, азота нитритного и фенолов уменьшились. Радиационная обстановка на территории Киева был стабильной", - добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре около 30 видов "пришельцев": чем это грозит

Напомним, в Украине из-за постоянного недофинансирования в 2020 году не предусмотрено проведение работ по очистке водоемов.

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