Исследования показали, чем были загрязнены воды Днепра в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В июле кислородный режим реки Днепр был удовлетворительным, воды были загрязнены соединениями азота, цинка и хрома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ГСЧС Украины.
"Качество воды в Днепре определялась по гидрохимическим показателям. В июле было отобрано 18 проб воды, в которых определялось до 40 химических веществ. По данным наблюдений кислородный режим реки был удовлетворительным. Воды Днепра были загрязнены соединениями азота нитритного на уровне 1-3 ПДК, соединениями цинка - 1-4 ПДК, марганца - 1-6 ПДК, меди - 2-6 ПДК, хрома шестивалентного - 3-20 ПДК. Содержание фенолов был на уровне ПДК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что концентрации азота аммонийного, железа общего, нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) не превышали соответствующие нормативы.
"По сравнению с июлем 2019 года в воде р. Днепр в районе Киева увеличилось содержание соединений меди и хрома шестивалентного; концентрации азота аммонийного, азота нитритного и фенолов уменьшились. Радиационная обстановка на территории Киева был стабильной", - добавили в сообщении.
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Напомним, в Украине из-за постоянного недофинансирования в 2020 году не предусмотрено проведение работ по очистке водоемов.