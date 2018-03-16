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Дослідження: кожна п'ята українка у віці від 15 до 19 років народжувала

Дослідження: кожна п'ята українка у віці від 15 до 19 років народжувала

Київ • УНН

 • 10420 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Кожна п'ята жінка у віці від 15 до 19 в Україні народжувала. Про це йдеться у дослідження Державної служби статистики "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році", передає УНН.

“Найчастіше першу дитину жінки народжували у віці 20–24 років (57% матерів). У віці 15–19 років та 25–29 років первістка народила кожна пʼята жінка; у віці 30 років і старшому народили вперше 7% жінок, які народжували дітей”, — йдеться у повідомленні.

Так, з метою дослідження доступності для населення послуг охорони здоров’я, ліків та медичних товарів, а також отримання інформації щодо самооцінки стану здоров’я та рівня захворюваності населення, Держстат у жовтні 2017 р. провів опитування осіб, які входять до складу 8 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, за останні два роки черги до дитячих садків зменшились в 1,8 рази.

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