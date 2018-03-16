Исследование: каждая пятая украинка в возрасте от 15 до 19 лет рожала
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Каждая пятая украинка в возрасте от 15 до 19 лет в Украине рожала. Об этом говорится в исследование Государственной службы статистики "Самооценка населением состояния здоровья и уровня доступности отдельных видов медицинской помощи в 2017 году", передает УНН.
"Чаще всего первого ребенка женщины рожали в возрасте 20-24 лет (57% матерей). В возрасте 15-19 лет и 25-29 лет первенца родила каждая пятая женщина; в возрасте 30 лет и старше родили впервые 7% женщин, рожавших детей", - говорится в сообщении.
Так, с целью исследования доступности для населения услуг здравоохранения, лекарств и медицинских товаров, а также получение информации относительно самооценки состояния здоровья и уровня заболеваемости населения, Госстат в октябре 2017 провел опрос лиц, входящих в состав 8 тыс. домохозяйств.
Напомним, за последние два года очереди в детские сады уменьшились в 1,8 раза.