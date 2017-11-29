Дослідження: 40% переселенців вистачає коштів тільки на їжу

Так, 7% переселенців - це люди, яким доводиться обмежувати свої витрати на їжу, 40% переселенців мають кошти лише на їжу, 48% - вистачає коштів на їжу, одяг та базові потреби, 5% - окрім їжі, одягу, базових потреб, можуть також робити деякі накопичення.

Дослідження проводила Міжнародні організація з міграції в Україні (МОМ) у 205 територіальних одиницях. При підготовці дослідження були використані такі джерела інформації, як особисті та телефонні інтерв'ю з внутрішньо переміщеними особами (1025 чоловік – особисті інтерв'ю, 4204 – телефонні), опитування ключових інформаторів шляхом особистих інтерв'ю (410 чоловік), обговорення у фокус-групах (5 фокус-груп), адміністративні дані.

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Нагадаємо, координатор ООН в Україні та постійний представник ПРООН в Україні Ніл Вокер на конференції заявив, що Україна – 9-та у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб.