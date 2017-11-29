Исследование: 40% переселенцев хватает средств только на еду
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По результатам исследования Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине 40% переселенцев хватает средств только на еду, передает корреспондент УНН.
Так, 7% переселенцев - это люди, которым приходится ограничивать свои расходы на еду, 40% переселенцев имеют средства только на еду, 48% - хватает средств на еду, одежду и базовые потребности, 5% - кроме еды, одежды, базовых потребностей, могут также делать некоторые накопления.
Исследование проводила международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус -группах (5 фокус-групп), административные данные.
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Напомним, координатор ООН в Украине и постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер на конференции заявил, что Украина - 9-я в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.