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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 25319 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 15125 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 31257 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 44253 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106319 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Исследование: 40% переселенцев хватает средств только на еду

Исследование: 40% переселенцев хватает средств только на еду

Киев  •  УНН

 • 8803 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По результатам исследования Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине 40% переселенцев хватает средств только на еду, передает корреспондент УНН.

Так, 7% переселенцев - это люди, которым приходится ограничивать свои расходы на еду, 40% переселенцев имеют средства только на еду, 48% - хватает средств на еду, одежду и базовые потребности, 5% - кроме еды, одежды, базовых потребностей, могут также делать некоторые накопления.

Исследование проводила международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус -группах (5 фокус-групп), административные данные.

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Напомним, координатор ООН в Украине и постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер на конференции заявил, что Украина - 9-я в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

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