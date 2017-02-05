Досі підтопленими на Закарпатті залишаються 13 дворогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Станом на 07:00 5 лютого на Закарпатті залишається підтоплено 13 дворогосподарств у Мукачівському районі, 385 га сільгоспугідь та 4,3 га присадибних ділянок у Виноградівському районі, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Крім того, залишаються 3 льодові затори на річках Іршавка — 200 м (Іршавський р-н), Лютянка — 500 м (Перечинський р-н) та Латориця — 300 м (Мукачівський р-н), які не перешкоджають течії води у межах русла.
У повідомленні зазначають, що до ліквідації наслідків підтоплень залучено 248 чол. та 39 од. техніки, у тому числі від ДСНС 27 чол. о/с, 9 од. тех. та 2 плавзасоби. Ситуація знаходиться на контролі Управління ДСНС у Закарпатській області.
Нагадаємо, протягом 3 лютого у 9 районах області (Воловецький, Іршавський, Тячівський, Перечинський, Рахівський, Міжгірський, Мукачівський, Хустський та Свалявський) внаслідок опадів у вигляді дощу сталося підняття рівнів води у потічках і річках та відбулося підтоплення 525 дворогосподарств, 25 га сільгоспугідь, 9 доріг загального користування, 1 магазину, 4 житлових будинків (3 пошкоджено), з яких відселено 11 осіб. Через перелив дороги водою (висота до 40 см) перекрито рух автотранспорту між с. Гребля та Вільхівка Іршавського району. На річках Іршавського, Тячівського та Хустського районів утворилося 10 крижаних заторів.