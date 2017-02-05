До сих пор подтопленными в Закарпатской области остаются 13 дворов

Кроме того, остаются 3 ледовых затора на реках Иршавка - 200 м (Береговский р-н), Лютянка - 500 м (Перечинский р-н) и Латорица - 300 м (Мукачевский р-н), которые не препятствуют течению воды в пределах русла.

В сообщении отмечается, что к ликвидации последствий подтоплений привлечено 248 чел. и 39 ед. техники, в том числе от ГосЧС 27 чел., 9 ед. тех. и 2 плавсредства. Ситуация находится на контроле Управления ГосЧС в Закарпатской области.

Напомним, в течение 3 февраля в 9 районах области (Воловецкий, Иршавский, Тячевский, Перечинский, Раховский, Межгорский, Мукачевский, Хустский и Свалявский) вследствие осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в ручьях и реках также произошло подтопление 525 домохозяйств, 25 га сельхозугодий 9 дорог общего пользования, 1 магазина, 4 жилых домов (3 повреждены), из которых отселены 11 человек. Из-за перелива дороги водой (высота до 40 см) перекрыто движение автотранспорта между с. Гребля и Ольховка Иршавского района. На реках Иршавского, Тячевского и Хустского районов образовалось 10 ледяных заторов.