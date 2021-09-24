Дощі в Україні вщухнуть з понеділка - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні розпогодиться наприкінці цього - на початку наступного тижня. Дощі вщухнуть, а температура повітря знову перевищить 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, завтра в більшості областей, крім південно-західної частини, 26 вересня у північних та східних областях пройдуть невеликі дощі; 27 вересня в Україні без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у суботу на заході, у неділю на Лівобережжі країни окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-12°, вдень 11-18°, на Закарпатті та півдні країни близько 20°.
Доповнення
На Київщині завтра невеликий дощ, вдень місцями. Температура вночі 7-10°, вдень 12-15°.
Додамо
Кінець вересня потішить потеплінням.