Дощі в Україні вщухнуть з понеділка - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра в більшості областей, крім південно-західної частини, 26 вересня у північних та східних областях пройдуть невеликі дощі; 27 вересня в Україні без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у суботу на заході, у неділю на Лівобережжі країни окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-12°, вдень 11-18°, на Закарпатті та півдні країни близько 20°.

Доповнення

На Київщині завтра невеликий дощ, вдень місцями. Температура вночі 7-10°, вдень 12-15°.

Додамо

Кінець вересня потішить потеплінням.