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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114278 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111093 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109734 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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2 марта, 11:46 • 138469 просмотра

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Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди в Украине утихнут с понедельника - синоптики

Дожди в Украине утихнут с понедельника - синоптики

Киев  •  УНН

 • 18628 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине распогодится в конце этой - начале следующей недели. Дожди утихнут, а температура воздуха вновь превысит 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра в большинстве областей, кроме юго-западной части, 26 сентября в северных и восточных областях пройдут небольшие дожди; 27 сентября в Украине без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в субботу на западе, в воскресенье на Левобережье страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-12°, днем 11-18°, на Закарпатье и юге страны около 20°.

Дополнение

В Киевской области завтра небольшой дождь, днем местами. Температура ночью 7-10°, днем 12-15°.

Добавим

Конец сентября порадует потеплением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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