Дожди в Украине утихнут с понедельника - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине распогодится в конце этой - начале следующей недели. Дожди утихнут, а температура воздуха вновь превысит 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в большинстве областей, кроме юго-западной части, 26 сентября в северных и восточных областях пройдут небольшие дожди; 27 сентября в Украине без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в субботу на западе, в воскресенье на Левобережье страны отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-12°, днем 11-18°, на Закарпатье и юге страны около 20°.
Дополнение
В Киевской области завтра небольшой дождь, днем местами. Температура ночью 7-10°, днем 12-15°.
Добавим
Конец сентября порадует потеплением.