Дощі в Україні продовжаться наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Початок наступного тижня, 27-28 травня, в Україні буде дощовим, з грозами. Повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"На заході країни, 27 травня і у більшості східних та центральних областей короткочасні дощі, грози, на решті території без істотних опадів", - вказали синоптики.
Температура вночі 9-15°, вдень 20-26°.
У Києві 27-28 травня без істотних опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт приніс грози на захід України.