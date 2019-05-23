Дожди в Украине продолжатся на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Начало следующей недели, 27-28 мая, в Украине будет дождливым, с грозами. Воздух днем прогреется до 26 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
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"На западе страны, 27 мая и в большинстве восточных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Температура ночью 9-15°, днем 20-26°.
В Киеве 27-28 мая без существенных осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
Напомним, активный атмосферный фронт принес грозы на запад Украины.