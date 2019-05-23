Дожди в Украине продолжатся на следующей неделе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 2558 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 30264 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 51260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67640 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118016 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110482 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136952 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144497 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130060 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130139 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Дожди в Украине продолжатся на следующей неделе

Дожди в Украине продолжатся на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 19015 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Начало следующей недели, 27-28 мая, в Украине будет дождливым, с грозами. Воздух днем прогреется до 26 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине объявили штормовое предупреждение

"На западе страны, 27 мая и в большинстве восточных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Температура ночью 9-15°, днем 20-26°.

В Киеве 27-28 мая без существенных осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Напомним, активный атмосферный фронт принес грозы на запад Украины.

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