Дожди в Украине продолжатся на следующей неделе

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"На западе страны, 27 мая и в большинстве восточных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Температура ночью 9-15°, днем 20-26°.

В Киеве 27-28 мая без существенных осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Напомним, активный атмосферный фронт принес грозы на запад Украины.