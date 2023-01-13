Дощі та повені вбили 17 людей на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули внаслідок проливних дощів і повеней, що обрушилися на багато регіонів Філіппін. Про це інформує NDTV, передає УНН.
Деталі
Національна рада зі зниження ризику лих та управління ними (NDRRMC) заявила в п'ятницю, що з початку цього місяця в кількох районах з низьким тиском (LPA) у деяких частинах країни пройшли зливи та раптові повені.
Дощі та повені змусили щонайменше п'ять муніципалітетів оголосити про надзвичайний стан.
Дані NDRRMC показали, що 71 442 людини було переміщено через дощі та повені та переселено до 123 евакуаційних пунктів. Двоє людей все ще вважаються зниклими безвісти.
Більше 530 будинків були пошкоджені під час LPA і північно-східного мусону.
Повені пошкодили 158 ділянок доріг, 42 мости та 24 морські порти. В результаті заняття у навчальних закладах у 488 містах та муніципалітетах було припинено.
Найбільше постраждав регіон Бікол на архіпелазі, там щонайменше п'ятеро людей загинули.
Додамо
Філіппіни та прилеглі регіони щорічно страждають від десятків повеней, торнадо та тайфунів у сезон дощів, зазвичай з червня по грудень.