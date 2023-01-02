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Внаслідок повені на Філіппінах загинула 51 людина, більше десятка зникли безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Тисячі людей на Філіппінах залишаються у сховищах після руйнівної різдвяної повені. Кількість загиблих зросла до 51, 19 зникли безвісти, повідомила влада в понеділок. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Внаслідок повені на Філіппінах загинула 51 людина, більше десятка зникли безвісти

Деталі

За даними Національної ради зі зниження ризику лих та управління ними, основний удар стихії припав на регіон Північний Мінданао, де загинуло 25 людей. Більшість смертей сталася внаслідок утоплення та зсувів, а серед зниклих безвісти були рибалки, чиї човни перекинулися.

У більшості районів повені затихли, але понад 8600 людей усе ще перебувають у сховищах.

Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха повідомило, що внаслідок повені було пошкоджено понад 4500 будинків, а також дороги та мости, а в деяких районах досі борються з перебоями у подачі електроенергії та води.

Чиновники заявили, що уряд направив продукти харчування та інші предмети першої необхідності, задіяв важку техніку для операцій з розчищення та надав листи заліза та комплекти для ремонту житла. Команди зі столиці Маніли були відправлені, щоб допомогти громадам з обмеженою кількістю чистої води в установці систем фільтрації води.

Не менше 22 міст та муніципалітетів оголосили про надзвичайний стан. Цей крок дозволить вивільнити надзвичайні засоби та прискорити реабілітаційні заходи.

Державне метеорологічне бюро повідомило, що лінія зсуву — точка, де зустрічаються тепле та холодне повітря — викликала зливи в деяких частинах країни минулого тижня, викликавши повені.

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