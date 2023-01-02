В результате наводнения на Филиппинах погиб 51 человек, более десятка пропали без вести

Детали

По данным Национального совета по снижению риска бедствий и управлению ими, основной удар стихии пришелся на регион Северный Минданао, где погибли 25 человек. Большинство смертей произошло в результате утопления и оползней, а среди пропавших без вести были рыбаки, чьи лодки опрокинулись.

В большинстве районов наводнения утихли, но более 8600 человек все еще находятся в убежищах.

Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия сообщило, что в результате наводнения было повреждено более 4500 домов, а также дороги и мосты, а в некоторых районах до сих пор борются с перебоями в подаче электроэнергии и воды.

Чиновники заявили, что правительство направило продукты питания и другие предметы первой необходимости, задействовало тяжелую технику для операций по расчистке и предоставило листы железа и комплекты для ремонта жилья. Команды из столицы Манилы были отправлены, чтобы помочь общинам с ограниченным количеством чистой воды в установке систем фильтрации воды.

Не менее 22 городов и муниципалитетов объявили о чрезвычайном положении. Этот шаг позволит освободить чрезвычайные средства и ускорить реабилитационные меры.

Государственное метеорологическое бюро сообщило, что линия сдвига — точка, где встречаются теплый и холодный воздух — вызвала ливни в некоторых частях страны на прошлой неделе, вызвав наводнения.