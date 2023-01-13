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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Дожди и наводнения убили 17 человек на Филиппинах

Киев • УНН

 • 369470 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений, обрушившихся на многие регионы Филиппин. Об этом информирует NDTV, передает УНН.

Дожди и наводнения убили 17 человек на Филиппинах

Детали

Национальный совет по снижению риска бедствий и управлению ими (NDRRMC) заявил в пятницу, что с начала этого месяца в нескольких районах с низким давлением (LPA) в некоторых частях страны прошли ливни и внезапные наводнения.

Дожди и наводнения заставили по меньшей мере пять муниципалитетов объявить о чрезвычайном положении.

Данные NDRRMC показали, что 71 442 человека были перемещены из-за дождей и наводнений и переселены в 123 эвакуационных пункта. Два человека все еще считаются пропавшими без вести.

Более 530 домов были повреждены во время LPA и северо-восточного муссона.

Наводнения повредили 158 участков дорог, 42 моста и 24 морских порта. В результате занятия в учебных заведениях в 488 городах и муниципалитетах были приостановлены.

Больше всего пострадал регион Бикол на архипелаге, там по меньшей мере пять человек погибли.

Добавим

Филиппины и прилегающие регионы ежегодно страдают от десятков наводнений, торнадо и тайфунов в сезон дождей, обычно с июня по декабрь.

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