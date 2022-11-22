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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 20459 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Дощі та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Дощі та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 439875 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Дощі на частині території України очікуються сьогодні, на дорогах - ожеледиця, вдень температура повітря місцями сягатиме 12 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 22 листопада у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

На решті території без опадів, лише вночі у північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень на Одещині та Миколаївщині до 6° тепла.

У західних, північних та більшості центральних областей на дорогах ожеледиця, вночі у західних областях туман.

Вітер в країні північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі мокрий сніг та дощ, слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь; вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Києві 0-2° морозу.

Доповнення

Синоптики обіцяють потепління на кілька градусів по Україні уже в четвер, 24 листопада.

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