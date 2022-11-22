Дожди и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 22 ноября в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем ​​7-12°.

На остальной территории без осадков, лишь ночью в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега, гололед; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в Одесской и Николаевской областях до 6° тепла.

В западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица, ночью в западных областях туман.

Ветер в стране северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью мокрый снег и дождь, слабое налипание мокрого снега и гололед; днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве 0-2° мороза.

Дополнение

Синоптики обещают потепление на несколько градусов по Украине уже в четверг, 24 ноября.