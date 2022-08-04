Дощі та до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 4 серпня очікуються короткочасні дощі, грози, вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі, лише у більшості західних областей без опадів.

Вітер північний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні короткочасний дощ (вночі місцями). Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°.