Дощі та до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. По Україні сьогодні очікується дощова погода, окрім заходу, температура вдень сягатиме 28 градусів, на Закарпатті - 31 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 4 серпня очікуються короткочасні дощі, грози, вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі, лише у більшості західних областей без опадів.
Вітер північний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні короткочасний дощ (вночі місцями). Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°.