Дожди и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По Украине сегодня ожидается дождливая погода, кроме запада, температура днем будет достигать 28 градусов, на Закарпатье - 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 4 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в северо-восточных и Днепропетровской областях местами сильные дожди, только в большинстве западных областей без осадков.
Ветер северный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°, в западных областях 11-16°; днем 23-28°, на Закарпатье до 31°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня кратковременный дождь (ночью местами). Температура ночью 15-20°, днем 23-28°, в Киеве ночью 16-18°, днем 24-26°.