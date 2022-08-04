Дожди и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 4 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​в северо-восточных и Днепропетровской областях местами сильные дожди, только в большинстве западных областей без осадков.

Ветер северный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, в западных областях 11-16°; днем 23-28°, на Закарпатье до 31°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня кратковременный дождь (ночью местами). Температура ночью 15-20°, днем ​​23-28°, в Киеве ночью 16-18°, днем ​​24-26°.