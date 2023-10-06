Дощі та до 23° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Дощова погода очікується сьогодні по Україні, максимуми температури будуть нижчі, ніж напередодні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 6 жовтня вночі на Одещині, Миколаївщині та місцями на півночі країни, удень на Лівобережжі невеликі дощі, на півдні країни подекуди з грозами; на решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.