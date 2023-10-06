Дожди и до 23° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Дождливая погода ожидается сегодня по Украине, максимумы температуры будут ниже, чем накануне. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 6 октября ночью в Одесской, Николаевской и местами на севере страны, днем на Левобережье небольшие дожди, на юге страны местами с грозами; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в день в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 11-16°, днем 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.