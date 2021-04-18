Дощі та до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На частині території України сьогодні продовжаться дощі, на заході - туман. Температура повітря сягатиме вдень 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 18 квітня по країні хмарно з проясненнями. У північних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. У західній частині місцями туман. Вітер слабкий.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних, центральних, південних та східних областях на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.

Погода у Києві та області

18 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер слабкий. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

У Київській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер слабкий. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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