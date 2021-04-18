Дожди и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На части территории Украины сегодня продолжатся дожди, на западе - туман. Температура воздуха будет достигать днем 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 апреля по стране облачно с прояснениями. В северных областях, на Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В западной части местами туман. Ветер слабый.
Температура ночью 2-7° тепла, в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.
Погода в Киеве и области
18 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.
В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.