Дощі по Україні та мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 3 листопада вночі в Україні, вдень на Лівобережжі дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у південних областях туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у південній частині вночі 5-10°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.