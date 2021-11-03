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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39630 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Дощі по Україні та мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 14665 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дощі по Україні та мокрий сніг у Карпатах очікуються сьогодні, температура повітря вдень сягатиме 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощі по Україні та мокрий сніг у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 3 листопада вночі в Україні, вдень на Лівобережжі дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у південних областях туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у південній частині вночі 5-10°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

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