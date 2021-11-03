Дожди по Украине и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 3 ноября ночью в Украине, днем на Левобережье дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ночью и утром в южных областях туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в южной части ночью 5-10°, днем 13-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 10-12°; по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.