Дощі оминуть захід України: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Лише у західній частині сьогодні дощів не очікується, температура повітря по країні не підніметься вище 27 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"23 червня в Україні, крім західної частини, короткочасні дощі, подекуди грози", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями, крім західних та східних областей, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті до 27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°.