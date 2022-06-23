Дожди минуют запад Украины: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Лишь в западной части сегодня дождей не ожидается, температура воздуха по стране не поднимется выше 27 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"23 июня в Украине, кроме западной части, кратковременные дожди, местами грозы", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами, кроме западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 19-24°, на Закарпатье до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 9-14°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 19-24°, в Киеве ночью 12-14°, днем 20-22°.