Дощі на пів України та до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Дощитиме сьогодні на частині України, у Карпатах - нічні морози та мокрий сніг. Температура повітря підніметься до 15 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 вересня в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у південних та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; в Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 7-10°.
Додамо
Сьогодні - День шашок та Міжнародний день мов жестів. Також 23 вересня вшановується пам'ять святителів Павла і Петра - єпископів Нікейських.