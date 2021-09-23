Дожди на половину Украины и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Дождливо сегодня будет на части Украины, в Карпатах - ночные морозы и мокрый снег. Температура воздуха поднимется до 15 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 сентября в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня местами небольшой дождь. Температура ночью 3-6° тепла, днем 7-10°.
Добавим
Сегодня - День шашек и Международный день языков жестов. Также 23 сентября почитается память святителей Павла и Петра - епископов Никейских.