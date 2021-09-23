23 вересня: православні вшановують пам'ять святителів Павла і Петра

День шашок

Дата вибрана на честь знаменитої промови про “шашки”, яку було виголошено Річардом Ніксоном в 1952 році в ході виборів. Існує багато різновидів шашок. У більшості з них гра ведеться на клітинковій дошці, гравці почергово роблять хід, пересуваючи одну зі своїх шашок по діагоналі.

Міжнародний день мов жестів

Його проголошено Резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2017 року. Пропозиція про проголошення Міжнародного дня жестових мов надійшла від Всесвітньої федерації глухих — організації, що нині об’єднує 135 національних асоціацій глухих, і захищає права близько 70 мільйонів глухих по всьому світу.

Дата 23 вересня була обрана на відзначення створення цієї федерації в 1951 році.

Жестові мови — це повноцінні природні мови, що відрізняються від розмовних мов. Існує також міжнародна мова жестів, яка використовується глухими людьми на міжнародних зустрічах, а також під час поїздок і особистого спілкування. Вона вважається основною формою жестової мови, яка не така складна, як природні жестові мови знаків, і має обмежений лексикон.

Релігійне свято

Петро і Павло походили з Нікеї і були там єпископами. У той час там правив цар Лев Ісаврянин, який влаштовував гоніння на християн. Петро захищав православну віру і підтримував людей в їх прагненні любити Христа. За це і був умертвлений. Про життя Павла, на жаль, відомостей не збереглося.

На честь цих святих сьогодні відзначається народне свято 23 вересня — Петро і Павло Горобинники.

23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.