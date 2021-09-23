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23 сентября: православные чтят память святителей Павла и Петра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня - День шашек и Международный день языков жестов. Также 23 сентября почитается память святителей Павла и Петра - епископов Никейских, пишет УНН.

День шашек

Дата выбрана в честь знаменитой речи о “шашки”, которая была произнесена Ричардом Никсоном в 1952 году в ходе выборов. Существует много разновидностей шашек. В большинстве из них игра ведется на клитинковий доске, игроки поочередно делают ход, передвигая одну из своих шашек по диагонали.

Международный день языков жестов

Был провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 2017 года. Предложение о провозглашении Международного дня жестовых языков поступила от Всемирной федерации глухих — организации, в настоящее время объединяет 135 национальных ассоциаций глухих и защищает права около 70 млн глухих по всему миру.

Дата 23 сентября была выбрана в ознаменование создания этой федерации в 1951 году.

Жестовые языки — это полноценные естественные языки, отличающиеся от разговорных языков. Существует также международный язык жестов, используемый глухими людьми на международных встречах, а также во время поездок и личного общения. Она считается основной формой жестового языка, не такая сложная, как природные жестовые языки знаков, и имеет ограниченный лексикон.

Религиозный праздник

Петр и Павел происходили из Никеи и были там епископами. В то время там правил царь Лев Исаврянин, который устраивал гонения на христиан. Петр защищал православную веру и поддерживал людей в их стремлении любить Христа. За это и был умерщвлен. О жизни Павла, к сожалению, сведений не сохранилось.

В честь этих святых сегодня отмечается народный праздник 23 сентября — Петр и Павел рябинник.

23 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Павел, Петр, Андрей, Климент, Антоний, Константин, Богуслав, Климент.

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