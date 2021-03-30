Дощі і до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 30 березня по Україні хмарно з проясненнями. У західних та південних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах зі снігом; на решті території без опадів.

Вітер на заході та півдні країни південно-західний, на решті території - північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях від 1° тепла до 4° морозу; вдень 8-13° тепла.

У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві та області

30 березня по Києву хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°. У Київській області - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.